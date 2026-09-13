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Real Madrid: Was läuft da mit Kobel?

Gregor Kobel ist laut spanischen Medien ein Thema bei Real Madrid. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei die Verhandlungen mit Thibaut Courtois.

von David Hamza - Quelle: as
1 min.
Gregor Kobel im Einsatz für den BVB @Maxppp

Den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Thibaut Courtois (34) will Real Madrid seit geraumer Zeit verlängern. Laut der ‚as‘ steht eine Einigung über einen neuen Kontrakt bis 2028 jetzt auch kurz bevor.

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Im Zuge des Pokers mit ihrer Nummer eins eröffneten sich den Königlichen allerdings Alternativen. Eine davon soll Gregor Kobel (28) sein. Die ‚as‘ berichtet, der BVB-Keeper sei bei Real angeboten worden.

Beim spanischen Rekordmeister verfolge man Kobel aufmerksam, darüber sei das Interesse aber bislang nicht hinausgegangen. Bei Borussia Dortmund steht der Schweizer Nationaltorwart übrigens nur noch bis 2028 unter Vertrag – wie in Kürze wohl auch Courtois in Madrid.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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