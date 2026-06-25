Montella verkündet Türkei-Entscheidung

Vincenzo Montella will sein Amt als Trainer der türkischen Nationaltrainer nicht niederlegen. „Wenn die Frage ist: Will ich zurücktreten? Dann ist die Antwort: Nein“, stellte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die USA (Freitag, 4 Uhr) klar und unterstrich: „Ich habe noch immer Energie und Leidenschaft. Wenn jemand will, dass ich zurücktrete, dann müssen sie akzeptieren, dass ich es nicht tun werde.“

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Die Türkei steht schon vor dem Spiel gegen den Co-Gastgeber als Gruppenletzter fest und scheidet damit aus dem Turnier aus. Es war die erste WM-Teilnahme der Türken seit 24 Jahren. Dennoch will auch der Verband an Montella festhalten. „Wir werden sowohl zum Trainer dieser Mannschaft als auch zu den Spielern stehen“, hatte sich Verbandschef Ibrahim Haciosmanoglu unlängst festgelegt.