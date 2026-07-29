FC Bayern: Daran hakt der Ndiaye-Transfer

Der FC Bayern kann bei Bara Sapoko Ndiaye voraussichtlich in Kürze Vollzug melden. „Wir haben (Noel, Anm. d. Red.) Aseko verkauft, dadurch einen Kaderplatz frei, den soll Bara bekommen. Dieses Konstrukt mit den Gambinos Stars ist nicht ganz so einfach. Er ist aber hier und hat die Erlaubnis, die Asientour mitzumachen. Aber es muss noch alles vertraglich abgesichert werden. Wenn das geschehen ist, können wir es offiziell machen“, gab Sportvorstand Eberl am heutigen Mittwoch in einer Medienrunde zu Protokoll.

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Für den 18-jährigen Mittelfeldspieler, der die vergangene Rückrunde bereits auf Leihbasis beim Rekordmeister verbrachte, überweisen die Münchner deutlich unter fünf Millionen Euro an die Partner-Akademie aus Afrika. Für Bayern absolvierte Ndiaye bislang vier Einsätze, in der kommenden Saison sollen einige hinzukommen.