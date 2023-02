Jesé schließt sich Sampdoria an

Jesé Rodríguez hat einen neuen Klub gefunden. Wie Sampdoria Genua bekanntgibt, wird der 29-jährige Angreifer künftig das Trikot des Serie A-Klubs tragen. Dem Vernehmen nach unterschreibt Jesé einen bis Saisonende datierten Vertrag. Eine Ablöse müssen die Italiener nicht bezahlen, da sich der Rechtsfuß vor einigen Wochen mit dem türkischen Erstligisten Ankaragücü auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison kam Jesé in 16 Pflichtspielen auf fünf Treffer sowie zwei Assists. 2016 hatte der Spanier seinen Jugendklub Real Madrid verlassen, für den er insgesamt 94 Mal auf dem Platz stand, und war zu Paris St. Germain gewechselt. In den folgenden Jahren wurde er immer wieder verliehen – nun also das Engagement bei Sampdoria, dessen Abstand aufs rettende Ufer acht Punkte beträgt.

Lese-Tipp

Jesé vor Wechsel in die Serie A