Fortuna: Anfang muss gehen

Fortuna Düsseldorf trennt sich wohl von Markus Anfang. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht der Cheftrainer vor dem Aus, noch am heutigen Sonntag könnte dem Bericht zufolge die offizielle Bestätigung erfolgen. Bereits nach der Niederlage gegen Holstein Kiel (1:2) am Freitag ließ Sportvorstand Sven Mislintat durchblicken, dass es auf eine Trennung hinausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang hatte erst im Oktober in Düsseldorf übernommen, aus 22 Pflichtspielen steht ein magerer Punkteschnitt von 0,95 zu Buche. In der zweiten Liga befindet sich die Fortuna vor den heutigen Spielen auf Platz 14, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur einen Punkt.

Update (13:26 Uhr): Aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Anfang ist nach Informationen des ‚kicker‘ Alexander Ende. Der 46-Jährige war bis vor rund einem Monat Trainer bei Preußen Münster.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:16 Uhr): Laut der ‚Bild‘ steht fest mittlerweile, dass Ende einen Vertrag bis 2028 unterschreiben wird.