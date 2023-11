Villarreal verlängert mit Romero

Der FC Villarreal und Carlos Romero gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der La Liga-Vertreter offiziell verkündet, wird das Arbeitspapier des Linksverteidigers bis 2027 ausgedehnt. Die ursprüngliche Zusammenarbeit wäre 2025 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Romero hat in der laufenden Spielzeit den Durchbruch in der ersten Mannschaft geschafft. Mittlerweile kam der 22-Jährige für das Team von Trainer Pacheta fünfmal zum Einsatz, zweimal stand er sogar in der Anfangsformation.