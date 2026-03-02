Bundesliga: Die FT-Topelf des 24. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jamie Leweling

Völlig ungefährdet gewann der VfB Stuttgart am Sonntag mit 4:0 gegen den VfL Wolfsburg. Bester Mann auf dem Platz: Doppeltorschütze Jamie Leweling, der seine WM-Ambitionen mit seinen Saisontoren sechs und sieben noch einmal untermauerte.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse

• Augsburg - Köln 2:0

• Gladbach - Union 1:0

• Hoffenheim - St. Pauli 0:1

• Leverkusen - Mainz 1:1

• Bremen - Heidenheim 2:0

• Dortmund - Bayern 2:3

• Stuttgart - Wolfsburg 4:0

• Frankfurt - Freiburg 2:0

• Hamburg - Leipzig 1:2