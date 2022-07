Roma: Belotti soll kommen

Die AS Roma hat einen Angreifer an der Angel. Nach Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ ist die Roma an einer Verpflichtung von Andrea Belotti interessiert. Es soll sogar schon einen ersten Austausch zwischen dem Klub und Belottis Management gegeben haben, so der Bericht weiter.

In den vergangenen Jahren stand der italienische Stürmer beim FC Turin unter Vertrag und war dort eine wichtige Stütze des Teams. Nun lief sein Vertrag aus, weswegen man ihn ablösefrei verpflichten könnte. Der 28-Jährige wurde in den vergangenen Wochen auch schon mit der AS Monaco in Verbindung gebracht, allerdings holten die Monegassen am Ende Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach ins Fürstentum.