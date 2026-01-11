Wilde van de Ven-Gerüchte | Rätselraten um Mbappé

Wunschtraum oder Realität?

Nach seinem 40-Millionen-Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Tottenham Hotspur mauserte sich Micky van de Ven (24) auf Anhieb zu einem der besten Innenverteidiger in der Premier League. Kein Wunder, schließlich ist der großgewachsene Linksfuß (1,93 Meter) nicht nur pfeilschnell und zweikampfstark, sondern in der Abwehr auch vielseitig einsetzbar. Um sich die Dienste des Niederländers langfristig zu sichern, planen die Spurs bereits eine Verlängerung über 2029 hinaus samt Gehaltserhöhung – ob van de Ven da mitspielt?

Unter der Anzeige geht's weiter

Englischen Berichten zufolge steht der 17-fache Nationalspieler einem Abschied im Sommer offen gegenüber. Sein Wunschziel soll laut ‚CaughtOffside‘ auch schon feststehen: der FC Liverpool. Die Reds würden derweil gerne zuschlagen, ebenso wie der FC Barcelona, der sich bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef umschaut. Laut der ‚Sport‘ gehört van de Ven zu den Top-Kandidaten in Katalonien. Wie eine Zusammenarbeit finanziell zu bewerkstelligen wäre, kann das Blatt aber nicht beantworten.

Alle Topstars mit dabei?

Apropos Barcelona: Am heutigen Sonntagabend blickt die ganze Welt mal wieder in Richtung Spanien oder besser gesagt in Richtung Saudi-Arabien, wenn um 20 Uhr der erste Clásico des Jahres im King Abdullah Sports City Stadium steigt. Im Supercup-Finale treffen Barça und Real Madrid aufeinander. Und beide Schwergewichte können auf ihre Topstars bauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Überraschenderweise ist Kylian Mbappé (27) nämlich mit nach Dschidda gereist, um das prestigeträchtige Duell mit bestreiten zu können – eine Blitzheilung des Franzosen oder wieder einmal ein Kalkül der Königlichen? Hansi Flick, Lamine Yamal & Co. werden sich jedenfalls warm anziehen müssen, schließlich geht Real nach dem 2:1-Derbysieg im Halbfinale gegen Atlético mit breiter Brust in das Gipfeltreffen.