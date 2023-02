Torjäger-Talent Koch nach Bremen?

Der SV Werder könnte Arminia Bielefeld ein großes Offensivtalent abluchsen. Nach Informationen von ‚90min.de‘ zeigt der Bundesligist konkretes Interesse an Henrik Koch und lockt mit einem Profikontrakt ab Sommer. Der 16-jährige Mittelstürmer steht noch bis 2024 in Bielefeld unter Vertrag.

In der laufenden Saison hat Koch in zwölf U17-Bundesligaspielen bemerkenswerte 28 Scorerpunkte (17 Tore und elf Assists) für die Arminia markiert. Auch für die deutsche U16-Nationalmannschaft traf der Rechtsfuß in der Vergangenheit (zwei Spiele, ein Tor) schon. Zuletzt nahm Koch am Trainingslager der DSC-Profis teil.

