Menü Suche
Kommentar 1
Update Bundesliga

BVB: Transfer-Angebot für Reggiani

von Dominik Schneider - Quelle: gianlucadimarzio.com
BVB-Verteidiger Luca Reggiani @Maxppp

Für Luca Reggiani öffnet sich eine Tür in Richtung England. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Borussia Dortmund ein offizielles Angebot aus England für den 18-jährigen Verteidiger vorliegt. Um welchen Klub es sich handelt, bleibt zunächst einmal offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:21 Uhr): Gianluca Di Marzio hat neue Informationen. Die Offerte kommt vom FC Southampton, legt der Journalist nach.

Darüber hinaus sollen mehrere Klubs aus der Serie A die Entwicklungen um Reggiani beobachten. Vor einigen Tagen sickerte durch, dass der AC Mailand Interesse am Youngster zeigt. Um den Rechtsfuß vom BVB abzuwerben, wäre jedoch eine hohe Ablöse notwendig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Southampton
Luca Reggiani

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Southampton Logo FC Southampton
Luca Reggiani Luca Reggiani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert