Bundesliga
BVB: Transfer-Angebot für Reggiani
@Maxppp
Für Luca Reggiani öffnet sich eine Tür in Richtung England. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Borussia Dortmund ein offizielles Angebot aus England für den 18-jährigen Verteidiger vorliegt. Um welchen Klub es sich handelt, bleibt zunächst einmal offen.
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Update (15:21 Uhr): Gianluca Di Marzio hat neue Informationen. Die Offerte kommt vom FC Southampton, legt der Journalist nach.
Darüber hinaus sollen mehrere Klubs aus der Serie A die Entwicklungen um Reggiani beobachten. Vor einigen Tagen sickerte durch, dass der AC Mailand Interesse am Youngster zeigt. Um den Rechtsfuß vom BVB abzuwerben, wäre jedoch eine hohe Ablöse notwendig.
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