Kommentar 49
Goretzka-Entscheidung gefallen?

Atlético Madrid bemühte sich dieser Tage intensiv um eine Verpflichtung von Leon Goretzka. Eine Entscheidung im Transferpoker zeichnet sich ab.

von David Hamza - Quelle: kicker
Ein mürrischer Leon Goretzka @Maxppp

Einen Winter-Transfer von Leon Goretzka (30) muss sich Atlético Madrid wohl abschminken. Nach Informationen des ‚kicker‘ machen sich die Verantwortlichen der Colchoneros „kaum mehr Hoffnung“, dass es im Januar noch klappt mit dem Goretzka-Wechsel.

Hintergrund ist der Wille des Mittelfeldspielers, der sich beim FC Bayern wohl fühle, die Arbeit mit Trainer Vincent Kompany schätze und den Verein inmitten der Saison eher nicht verlassen wolle.

Sollte Leon Goretzka im Winter zu Atlético wechseln?
- Beendet
Nach aktuellem Stand wird Goretzka laut ‚kicker‘ bis zum Sommer in München bleiben. Dann läuft sein Vertrag aus, eine Verlängerung ist sehr unwahrscheinlich. Atlético könnte es also in einigen Monaten auf ablösefreiem Weg versuchen, Interesse zeigen aber einige weitere Vereine aus Europa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (49)
