Vuskovic im Visier: Ikone rät zum Bayern-Wechsel

Der FC Bayern bekam vergangenen Samstag im Topspiel gegen den Hamburger SV aus erster Hand schmerzhaft zu spüren, dass Luka Vuskovic keinesfalls nur ein Talent mit viel Potenzial ist. Der Innenverteidiger besitzt im Alter von 18 Jahren schon ausreichend Qualität, um ein Ausnahmespieler in der Bundesliga zu sein.

Das sieht auch Ex-Bundesliga-Kicker Ivan Rakitic so. Bei ‚Sky‘ forderte der einstige Mittelfeldregisseur, der 106 Mal für die kroatische Nationalmannschaft auflief: „Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern.“ Im Duell mit den Münchner gelang Vuskovic nicht nur ein wichtiger Treffer, er glänzte auch in einer Szene, in der er Harry Kane clever ins Abseits stellte und somit einen Gegentreffer verhinderte.

Qualitäten, die den Bayern sicherlich gut zu Gesicht stehen würden. Dass der deutsche Rekordmeister den jungen Leihspieler von Tottenham Hotspur auch auf dem Schirm hat, ist logisch. Woche für Woche liefert Vuskovic solide bis sehr starke Leistungen im Trikot des HSV – und fällt damit international auf.

Rakitic ist großer Fan von Vuskovic

Rakitic kam aus dem Schwärmen nicht heraus: „Er hat alles, um einer der besten Innenverteidiger zu werden.“ Die Hamburger würden Vuskovic gerne langfristig binden. Das erscheint aufgrund seiner Leistungen und der vertraglichen Konstellation allerdings fast unmöglich. Selbst für Tottenham wird es schwierig, den Youngster zu halten, meint auch Rakitic: „Ich bin gespannt, ob es Tottenham schaffen wird, ihn über den Sommer hinaus zu behalten, weil er für mich schon bereit ist für den nächsten Schritt zu einem der absoluten Top-Klubs. Und davon gibt es für mich nur vier oder fünf in Europa.“

Die Bayern gehören sicherlich zur Elite in Europa. Einen jungen Profi mit langfristig gültigem Vertrag aus der Premier League zu lotsen, ist aber auch für den FCB eine Mammutaufgabe. Nicht unmöglich, aber mit gehörigen wirtschaftlichen Hürden verbunden. Bis 2030 ist der 1,93 Meter-Hüne an die Spurs gebunden. Sein Berater: Pini Zahavi.

Strippenzieher Zahavi involviert

Der Israeli und die Bayern sind sich wahrlich nicht unbekannt. Die gemeinsame Historie reicht von Hoeneß‘ Piranha-Attacke über Deals für Robert Lewandowski, David Alaba, Leroy Sané oder Jonathan Tah. Klar ist, Zahavis Nummer dürfte bei Max Eberl und Co. auf der Kurzwahltaste liegen. Mit Sicherheit wird man sich auch nach Vuskovic und der Möglichkeit, den Kroaten zu verpflichten, erkundigen, wenn man im Bereich der Innenverteidigung nachlegen will.

Wie es für Vuskovic tatsächlich nach der Saison weitergeht, wird wohl erst im Sommer entschieden. Und zwar nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Die ‚Sport Bild‘ zitiert den Rechtsfuß: „Wir entscheiden nach der WM, wie es weitergeht, was das Beste für mich ist.“ Gemunkelt wurde auch, dass Vuskovic gerne noch mit seinem Bruder Mario (24) spielen würde. Bleibt Luka fit, dürften ihm jedenfalls für die kommende Spielzeit zahlreiche Optionen zur Verfügung stehen.