FC Bayern: Pavlovic verteilt munter Körbe

Für Aleksandar Pavlovic kommt ein Abschied vom FC Bayern nicht in Frage. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge haben sich mehrere englische Großklubs sowie die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona bei Anfragen an die Spielerseite Körbe abgeholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavlovic ist gebürtiger Münchner und spielt schon seit er sieben Jahre alt ist für den FCB. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Zuletzt sagte der 21-Jährige gegenüber ‚Absolut Bayern‘: „Ich kenne nichts anderes als den FC Bayern. Wenn hier alles so läuft, wie wir uns das wünschen, gibt es keinen Grund, etwas anderes zu machen.“