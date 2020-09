Fast fix: Hickey wechselt nach Italien

Aaron Hickey setzt seine Karriere offenbar in Italien fort. Wie der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, könnte der 18-jährige Schotte schon am heutigen Donnerstag seinen Arbeitsvertrag beim FC Bologna unterschreiben. Die Italiener überzeugten den Linksverteidiger bei dessen Besuch in der Hauptstadt der Emilia-Romagna.

Zuvor besuchte Hickey auch den Campus des FC Bayern sowie den AC Mailand. In Bologna sieht der Youngster aber offenbar die besten Entwicklungschancen. Der schottische Junioren-Nationalspieler gilt als eines der größten Verteidiger-Talente seines Jahrgangs und debütierte bereits im vergangenen Jahr bei den Profis von Heart of Midlothian. Insgesamt kommt er bereits auf 34 Pflichtspieleinsätze.