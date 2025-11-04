Coman wählt zwischen Bayern und PSG

Kingsley Coman drückt im Champions League-Duell seiner Ex-Klubs am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) dem FC Bayern die Daumen. Im Interview mit ‚Le Parisien‘ sagt der 29-jährige Franzose augenzwinkernd: „Jetzt, wo ich nicht mehr für Bayern spiele, werde ich sagen: ‚Auf geht’s, Paris.‘ Oh, Moment, nein. Ich habe mehr Freunde bei Bayern als bei PSG, also werde ich am Dienstag Bayern anfeuern.“

Der Flügelspieler, der den FC Bayern im Sommer nach zehn Jahren in Richtung Al Nassr verlassen hatte, führt aus: „Ich habe so viel Zeit in München verbracht. Natürlich wurde ich in Paris ausgebildet, es ist mein Jugendverein. Aber ich habe zehn Saisons bei Bayern gespielt und bin so oft gegen PSG angetreten, dass ich mich davon ein bisschen distanzieren musste. Natürlich liebe ich PSG, aber wenn man so lange bei einem Verein wie Bayern ist, entstehen enge Bindungen und starke Beziehungen.“