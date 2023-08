Bericht: Veiga verlässt Augsburg vorzeitig

Renato Veiga wird den FC Augsburg offenbar vorzeitig verlassen. Wie die ‚A Bola‘ berichtet, hat sich der 20-jährige Portugiese dazu entschieden, seine eigentlich noch bis zum Ende des Kalenderjahres datierte Leihe zu beenden. Als Grund führt die Sportzeitung den Umstand an, dass sich der Mittelfeldspieler bewusst sei, dass Augsburg finanziell nicht in der Lage ist, die Kaufoption über sechs Millionen Euro zu ziehen.

Nach FT-Informationen hätte der FCA eigentlich noch bis zum Deadline Day am 1. September Zeit, die Option zu ziehen. Veiga war im Januar auf Leihbasis von Sporting Lissabon nach Augsburg gewechselt und stand in der Rückrunde in 13 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Laut der ‚A Bola‘ zeigen nun englische und italienische Klubs Interesse.

