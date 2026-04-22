Auch Reese: Wolfsburg jagt Hertha-Trio

Der VfL Wolfsburg könnte im Sommer gleich dreifach bei Hertha BSC zuschlagen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stehen Torhüter Tjark Ernst (23), Verteidiger Linus Gechter (22) und Flügelstürmer Fabian Reese (28) auf dem Wunschzettel der Wölfe. Das Trio soll den VfL insbesondere im Falle eines Bundesliga-Abstiegs verstärken und die Mission Wiederaufstieg anführen.

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Sollte Wolfsburg den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, gelten Stars wie Kamil Grabara (27), Mohamed Amoura (25), Konstantinos Koulierakis (22), Patrick Wimmer (24), Lovro Majer (28) und Matthias Svanberg (27) als Verkaufskandidaten. Um trotz des Aderlasses sofort wieder konkurrenzfähig zu sein, sind die Wolfsburger bereit, im Sommer signifikante Summen zu investieren. So soll auch das Hertha-Trio von einem Wechsel in die Autostadt überzeugt werden. Im Sturmzentrum wurden die erfahrenen Haris Tabakovic (31) und Niclas Füllkrug (33) intern zwar besprochen, aktuell tendieren die Verantwortlichen für die kommende Spielzeit jedoch dazu, auf Dzenan Pejcinovic (21) zu setzen.