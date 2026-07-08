Ex-Dortmunder Hazard hat neuen Klub

Thorgan Hazard wird sich in Kürze dem RC Lens anschließen. Wie FT erfahren hat, wird der ehemalige BVB-Profi in den kommenden Tagen einen Kontrakt über zwei Saisons beim französischen Vizemeister unterzeichnen. Nach seinem Vertragsende beim RSC Anderlecht war der 33-Jährige seit Ende Juni ohne Klub.

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Für Hazard ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Im Alter von 18 Jahren zog es den Rechtsfuß von Ausbildungsklub Lens zum FC Chelsea, ehe er bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga anheuerte. Zwischen 2019 und 2023 war der Belgier anschließend für Borussia Dortmund aktiv. Für Anderlecht stand Hazard in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 46 Mal auf dem Feld und sammelte 26 Scorerpunkte.