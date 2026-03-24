Fünf Kaufoptionen: HSV-Entscheidungen stehen an

Nach Anpassungsproblemen zu Saisonbeginn hat sich der Hamburger SV gefangen und kann sieben Spieltage vor Schluss angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf Stadtrivale St. Pauli mit vorsichtigem Optimismus an die Planung der kommenden Spielzeit gehen. Neben dem Scouting und der Verpflichtung von neuen Spielern geht es dabei vor allem um die Leihspieler der gegenwärtigen Saison.

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Neben Luka Vuskovic (19), für den sich die Rothosen keine Kaufoption sichern konnten, gibt es weitere Profis, bei denen es nun darum geht, ob ebenjene Klauseln gezogen werden oder nicht. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, will der HSV die meisten dieser Optionen verstreichen lassen – was nicht zwangsweise bedeutet, dass die betreffenden Spieler nicht in der nächsten Saison trotzdem weiter für den Klub auflaufen.

Philip Otele (26/FC Basel)

Der schnelle Angreifer war erst im Winter für die verhältnismäßig hohe Leihgebühr von einer Million Euro aus der Schweiz nach Hamburg gekommen. Die Kaufoption für den Nigerianer beträgt fünf Millionen Euro und soll offenbar gezogen werden. Laut ‚Abendblatt‘ hat Otele „aktuell die besten Chancen auf eine Weiterbeschäftigung“.

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Albert Grönbaek (24/Stade Rennes)

Kam erst Anfang Januar und konnte dem Nordklub noch überhaupt nicht helfen. Wegen eines Faszienrisses im rechten Oberschenkel sowie eines anschließenden grippalen Infekts stand der Mittelfeldspieler noch keine Minute für den HSV auf dem Feld. Laut ‚Abendblatt‘ soll der achtfache Nationalspieler beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (4. April) debütieren. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, um die Bosse davon zu überzeugen, die Klausel in Höhe von fünf Millionen Euro zu aktivieren.

Girgio Gocholeishvili (25/Shaktar Donetsk)

Der Georgier startete sehr gut, spielte zu Saisonbeginn viel. Doch dann ließen die Leistungen nach und sowohl Bakery Jatta als auch William Mikelbrencis zogen an dem Rechtsverteidiger vorbei. Momentan stehen die Zeichen klar auf Trennung, der HSV würde sich vier Millionen Euro Ablöse sparen und könnte anderweitig investieren.

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Damion Downs (21/FC Southampton)

Downs kam erst im Januar an Bord, erhält seitdem viel Spielzeit, strahlt aber deutlich zu wenig Torgefahr aus. Kein einziger Scorerpunkt und einige vergebene Großchancen liefern nach neun Spielen kein Argument für eine Aktivierung der Kaufoption in Höhe von stattlichen zehn Millionen Euro. Deshalb: Klare Tendenz zur Trennung im Sommer.

Fábio Vieira (25/FC Arsenal)

Vieira bleibt ein Sonderfall. Sowohl der Spielmacher selbst als auch der HSV wollen unbedingt zusammen weiterarbeiten. Die vertraglich fixierten 20 Millionen Euro, für die der Portugiese fest wechseln könnte, sind jedoch utopisch für den Aufsteiger. Gespräche mit dem den Gunners sind geplant, der Preis soll gedrückt werden. Sobald ein anderer Interessent in den Poker einsteigt, wird der HSV jedoch wohl Probleme bekommen.

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Warmed Omari (25/Stade Rennes)

Bei dem Innenverteidiger ist längst alles geklärt. Bereits im Winter zog der HSV die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Zum einen hatte der komorische Nationalspieler zu Saisonbeginn vor seiner langwierigen Verletzung überzeugt, zum anderen hatte der Nordklub in der Winterpause bereits die maximale Anzahl an Leihspielern unter Vertrag und wollte noch Otele holen. Das brachte Omari einen Vertrag bis 2030 bei den Rothosen ein.