Bayern-Duo wieder mit an Bord – Choupo-Moting weiter raus

Der FC Bayern muss in der anstehenden Partie gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) weiterhin auf Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Zwar kehrte der 34-Jährige am Mittwoch zurück ins Mannschaftstraining, ein Einsatz am Wochenende kommt aber zu früh. „Choupo ist noch nicht mit dabei“, sagte Thomas Tuchel auf der heutigen Pressekonferenz, „genau wie Josip Stanisic. Alphonso Davies fällt auch weiterhin aus.“

Dafür kehren Leon Goretzka nach seiner Gelbsperre sowie Dayot Upamecano zurück in den Kader. Upamecano hatte sich vor rund zwei Wochen im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Ob das Duo direkt in der Startelf stehen wird, ließ Tuchel offen: „Es geht darum, die Elf zu finden, die harmoniert, die auf den Gegner passt. Jeder, der von der Bank kommt, muss dann die Energie mitbringen, damit wir unser Ziel, die Meisterschaft, erreichen. Der Fokus ist total verschärft auf die drei Spiele.“

