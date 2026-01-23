Menü Suche
BVB buhlt um teures Mittelfeld-Duo

Borussia Dortmund möchte zukünftig wieder verstärkt auf aufstrebende Talente setzen. Ein Duo aus Belgien hat es den Verantwortlichen angetan – dürfte aber nicht gerade leicht erschwinglich sein.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Konstantinos Karetsas versucht an den Ball zu kommen @Maxppp

Seit Jude Bellingham (22/Real Madrid) und Erling Haaland (25/Manchester City) den Verein verlassen haben, sucht man im Kader Borussia Dortmund vergeblich nach Ausnahmetalenten, die eine unmoralische Ablöse einspielen könnten. Das soll sich in Zukunft wieder ändern.

Die ‚Bild‘ berichtet, dass der BVB nach wie vor großes Interesse an Konstantinos Karetsas bekundet. In der Vergangenheit waren bereits Scouts aus Dortmund vor Ort, um das 18-jährige Toptalent vom KRC Genk genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Problem aus Dortmunder Sicht: Karetsas ist dem Boulevardblatt zufolge nicht unter 35 Millionen Euro zu haben. Für den Winter ist der griechische Nationalspieler also kein Thema, erst wenn im Sommer Spieler verkauft werden, könnte die Personalie heißer werden.

Auch Stankovic im Visier

Als größer schätzt die ‚Bild‘ die BVB-Chancen bei Aleksandar Stankovic (20) ein. Der defensive Mittelfeldspieler steht noch bis 2029 beim FC Brügge unter Vertrag, soll sich einen Wechsel in die Bundesliga aber gut vorstellen können. Eine Anfrage hat der Champions League-Teilnehmer in der Vergangenheit bereits eingereicht. Weil Inter Mailand ihn für 23 Millionen Euro per Klausel zurückkaufen könnte, wäre auch Stankovic kein Schnäppchen.

Angesichts des Winter-Abgangs von Pascal Groß (34) zu Brighton & Hove Albion und der sich anbahnenden Trennung von Salih Özcan (28) im kommenden Sommer besteht im Mittelfeldzentrum Bedarf. Ein zweikampfstarker Sechser wie Stankovic, der Felix Nmecha (25) den Rücken freihalten könnte, stünde dem BVB gut zu Gesicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
