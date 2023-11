Sané spricht über Bayern-Vertrag

Leroy Sané (27) hat sich zu den anstehenden Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern geäußert. Im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz sagte der formstarke Flügelstürmer: „Klar will der Verein Gespräche führen. Ich werde mir jetzt in der Hinrunde konkretere Gedanken machen, mal schauen, wie es läuft.“

Sané ist nur noch bis 2025 an die Münchner gebunden. Naturgemäß sollte also zügig eine Entscheidung her, um nicht unter akuten Verkaufsdruck zu geraten. Sané meint: „Bayern wird der erste Ansprechpartner für mich sein. Ich will mich aber zunächst mal auf die Saison konzentrieren.“