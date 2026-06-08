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Weltmeisterschaft

Klarheit bei Yamal & Williams

von Dominik Schneider
1 min.
FC Barcelona Lamine Yamal @Maxppp
Spanien Kap Verde

Die spanische Nationalmannschaft wird im Auftaktspiel der WM-Gruppenphase gegen Kap Verde auf zwei Stars zurückgreifen können, die zuletzt kürzertreten mussten. Wie Trainer Luis de la Fuente bestätigte, werden Lamine Yamal und Nico Williams am 16. Juni zum Kader gehören und einsatzfähig sein.

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Beide Flügelstürmer plagten Oberschenkelverletzungen. Beim Testspiel in Mexiko gegen Peru in der Nacht von heute auf morgen (4 Uhr) sind die zwei jungen Angreifer aber noch nicht mit von der Partie. „Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer haben uns empfohlen, sie im Teamcamp in den USA zu lassen“, bedauerte de la Fuente.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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