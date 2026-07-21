Barça: Die Details zum Bisiwu-Transfer

Zum Transfer von Jesse Bisiwu (18) sickern neue Details durch. Wie Fabrizio Romano berichtet, zahlt der FC Barcelona an den FC Brügge eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro. Zudem sichern sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Derzeit werden die finalen Dokumente ausgetauscht.

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Bisiwu kam bislang für die zweite Mannschaft des belgischen Spitzenklubs zum Einsatz und gilt als vielversprechendes Offensivtalent. Der Außenstürmer debütierte im März für Belgiens U19-Nationalmannschaft.