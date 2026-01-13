Menü Suche
Kuntz-Nachfolge: HSV diskutiert über Kehl

Die Trennung von Stefan Kutz und dem Hamburger SV ging alles andere als geräuschlos vonstatten. Ungeachtet dessen sucht der HSV einen Nachfolger - möglicherweise hat man diesen in Sebastian Kehl gefunden.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Sebastian Kehl im Signal-Iduna-Park @Maxppp

Die Entlassung von Stefan Kuntz beim Hamburger SV vor knapp zwei Wochen kam aus dem Nichts. Zuerst hieß es, der Geschäftsführer Sport sei aus eigenem Wunsch freigestellt worden. Inzwischen muss sich Kuntz gegen Vorwürfe sexueller Belästigung wehren, streitet diese jedoch ab.

Klar ist: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Andererseits muss sich der HSV damit auseinandersetzen, einen geeigneten Nachfolger an Land zu ziehen. Diesen könnte man bei einem Liga-Kontrahenten ausfindig gemacht haben.

Wie ‚Sky‘ berichtet, diskutieren die Verantwortlichen über eine mögliche Verpflichtung von Sebastian Kehl. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund steht noch bis 2027 an der Strobelallee unter Vertrag, ist dort aber nicht unantastbar. Eine Kontaktaufnahme seitens der Hamburger habe es noch nicht gegeben.

Sollte der HSV Kehl als Kuntz-Nachfolger holen?
Bild wird erstellt

Drei weitere prominente Namen

Neben Kehl beschäftigt sich der Bundesliga-Aufsteiger mit weiteren bekannten Namen. Medienberichten zufolge sind auch Oliver Bierhoff (vereinslos), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) sowie Jonas Boldt (vereinslos) Kandidaten in der Hansestadt.

