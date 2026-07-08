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Ligue 1

40 Millionen: Einigung im Greenwood-Poker

von Fabian Ley - Quelle: RMC
Mason Greenwood im Dribbling @Maxppp

Der Wechsel von Mason Greenwoord zu Fenerbahce geht offenbar zeitnah über die Bühne. Laut ‚RMC Sport‘ haben die Istanbuler mit Olympique Marseille eine nahezu vollständige Einigung über den Transfer des 24-jährigen Angreifers erzielt.

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Für den Engländer werde eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen fällig. Inklusive der Nachschläge kann die Summe laut Fabrizio Romano nahe an die 50-Millionen-Grenze ansteigen. Greenwood, der für Marseille in der vergangenen Saison 26 Tore und elf Vorlagen in 45 Einsätzen markierte, winkt ‚RMC Sport‘ zufolge bei Fener ein Vierjahresvertrag mit einem Nettogehalt von zehn Millionen Euro pro Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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