BVB-Boss packt über Kehl und Ricken aus

Hans-Joachim Watzke hat bei der Entlassung von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Das bekräftigt der Präsident der Schwarz-Gelben gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Als Lars Ricken und Carsten Cramer mich recht kurzfristig ins Bild gesetzt haben, wie ihre Überlegungen sind, da habe ich gesagt: ‚Okay, das klingt schon plausibel, aber ihr müsst die Entscheidung treffen‘. Ich war froh, diese nicht treffen zu müssen, weil ich natürlich am längsten mit ihm zusammengearbeitet habe von allen Amtsträgern. Wir sind 21 Jahre den Weg zusammen gegangen. Es war für mich schon schwer genug, dann an dem Sonntag mit ihm zu telefonieren.“

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Vor allem Sportvorstand Ricken soll die Entlassung damals bereits über einen längeren Zeitraum geplant haben. Mit dessen Arbeit ist Watzke grundsätzlich zufrieden, vermisst aber noch weitere Ecken und Kanten beim Ex-Profi: „Natürlich muss man uns als Borussia Dortmund auch hören. Wir dürfen nicht zu leise werden. Wir müssen als Borussia Dortmund, an vorderster Front dann Carsten Cramer und Lars Ricken, schon auch mal in den Kampf ziehen. Manchmal musst du auch ein bisschen breitbeiniger auftreten, damit alle anderen ein gewisses Maß an Respekt vor dir haben.“