Eberl über Laimer-Abgang: „Würden nicht viel verlieren“

Max Eberl hat sich zum Vertragspoker des FC Bayern mit Konrad Laimer geäußert. „Es sind Gespräche, Vorstellungen - da kommt man im Moment nicht übereinander. Aber das ist auch nicht schlimm, es gibt kein böses Blut, keine Missstimmung, nur zwei Standpunkte. Da muss man schauen, ob man die Brücke findet“, so der Sportvorstand im Anschluss an das 3:3-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim.

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Der deutsche Rekordmeister weigert sich, Laimers Gehaltsforderung von zwölf bis 15 Millionen Euro zu erfüllen. Bleibt eine Verlängerung aus, soll der 28-jährige Defensivallrounder im Sommer verkauft oder 2027 ablösefrei abgegeben werden. „Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht viel verlieren“, sagt Eberl mit Blick auf einen möglichen Abgang zum Nulltarif.