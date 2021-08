Meyerhöfer verlängert in Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth kann einen Erfolg auf Personalebene verbuchen. Wie der Bundesligist vermeldet, hat Marco Meyerhöfer seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. In der abgelaufenen Spielzeit trug der Rechtsverteidiger mit neun Torvorlagen maßgeblich zum Bundesliga-Aufstieg des Kleeblatts bei.

„Für uns war es keine Frage, dass wir Marco auch in Zukunft in unseren Farben sehen wollen. Er hat sich hier in den letzten zwei Jahren enorm entwickelt und spielt auch in unseren Planungen für die Zukunft eine ganz wichtige Rolle. Dass er sich so langfristig an uns bindet, ist ein klares Statement von ihm“, kommentiert Sportchef Rachid Azzouzi die Vertragsgespräche.