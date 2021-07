Icardi verkündet PSG-Verbleib

Mauro Icardi will auch in der kommenden Saison bei Paris St. Germain auf Torejagd gehen. „Diese Saison und auch die nächste, ich bleibe. Daran gab es nie irgendwelche Zweifel“, schreibt der Stürmer in seiner Instagram-Story. Damit räumt der 28-Jährige mit den Abschiedsgerüchten auf, die in den vergangenen Wochen kursierten.

Seit zwei Jahren steht der Argentinier für Paris auf dem Platz. In 62 Einsätzen gelangen dem Angreifer 33 Tore und zehn Vorlagen. Nach den zahlreichen Neuverpflichtungen von PSG berichteten verschiedene Medien über einen möglichen Abgang Icardis. Unter anderem war von einem Tausch mit Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin zu lesen.