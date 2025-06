Woltemade-Zukunft: Klartext von Wehrle

Beim VfB Stuttgart plant man trotz der Spekulationen um die Zukunft von Nick Woltemade weiterhin mit dem Angreifer. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle stellt gegenüber den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ und der ‚Stuttgarter Zeitung‘ klar: „Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt.“ Darüber hinaus sieht Wehrle die Thematik um einen vorzeitigen Abschied angesichts des bis 2028 gültigen Vertrags nicht so dramatisch: „Da gibt es keinen Grund, sofort zu handeln. Zudem befinden wir uns ständig im Dialog mit unseren Spielern und ihren Beratern.“

Derzeit arbeiten die Schwaben an einer Verlängerung mit Woltemade, der künftig ein deutlich verbessertes Gehalt einstreichen möchte. Die kolportierte Offerte des VfB, die eine Erhöhung von 1,5 Millionen Euro auf 2,5 Millionen jährlich beinhaltete, ist der Spielerseite dem Vernehmen nach zu niedrig. Endgültig entscheiden soll sich Woltemades Zukunft nach der U21-EM. Ganz ausschließen kann Wehrle einen Verkauf aber nicht: „Grundsätzlich ist es in der Bundesliga so, dass mit Ausnahme des FC Bayern München jeder Verein ab einer gewissen Summe sich aus finanziellen Gründen gesprächsbereit über den Transfer eines Leistungsträgers zeigen muss. Das betrifft natürlich auch uns.“ Mit dem FC Chelsea, Atlético Madrid, dem FC Liverpool und der AS Rom haben zahlreiche Hochkaräter ein Auge auf Woltemade geworfen.