Offiziell 2. Bundesliga

Kiel tütet wichtige Verlängerung ein

von Fabian Ley - Quelle: holstein-kiel.de
Marco Komenda mit Ball am Fuß @Maxppp

Innenverteidiger Marco Komenda bleibt Holstein Kiel über die Saison hinaus erhalten. Wie die Störche offiziell mitteilen, hat der 28-Jährige seinen ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Der gebürtige Darmstädter war 2020 nach Kiel gewechselt, auch in dieser Spielzeit ist der Linksfuß in der Dreierkette des Zweitligisten gesetzt.

Holstein Kiel
Marco Komenda verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel ✍️

Der Innenverteidiger, der seit Juli 2020 für unsere Störche aufläuft, wird damit bis Juni 2028 das Holstein-Trikot tragen 🤩

Wir freuen uns, dass du an Bord bleibst! 🫶

„Marco hat sich in den vergangenen Jahren auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft eine tragende Rolle erarbeitet“, schwärmt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe und führt aus: „Er hat sich auch nach Rückschlägen immer wieder bewiesen und ist ein Spieler, auf den wir uns auf dem Platz immer verlassen können. Seine Zweikampfstärke, Dynamik und Mentalität verkörpern genau die Art von Fußball, für die Holstein Kiel steht.“

2. Bundesliga
Holstein
Marco Komenda

