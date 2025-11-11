Kiel tütet wichtige Verlängerung ein

Innenverteidiger Marco Komenda bleibt Holstein Kiel über die Saison hinaus erhalten. Wie die Störche offiziell mitteilen, hat der 28-Jährige seinen ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Der gebürtige Darmstädter war 2020 nach Kiel gewechselt, auch in dieser Spielzeit ist der Linksfuß in der Dreierkette des Zweitligisten gesetzt.

„Marco hat sich in den vergangenen Jahren auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft eine tragende Rolle erarbeitet“, schwärmt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe und führt aus: „Er hat sich auch nach Rückschlägen immer wieder bewiesen und ist ein Spieler, auf den wir uns auf dem Platz immer verlassen können. Seine Zweikampfstärke, Dynamik und Mentalität verkörpern genau die Art von Fußball, für die Holstein Kiel steht.“