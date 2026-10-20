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Offiziell Bundesliga

Ex-Frankfurter Touré bleibt in der 6. Liga

von Tom Steinmetzler
1 min.
Almamy Touré 2223 @Maxppp

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Almamy Touré (30) bleibt bei Pleite-Klub Girondins Bordeaux. Wie der französische Klub offiziell mitteilt, spielt der Verteidiger auch trotz eines doppelten Zwangsabstiegs weiter für die Girondins. Aufgrund von millionenschweren Zahlungslücken wurde der sechsfache französische Meister zwangsweise in die sechste Liga verschoben.

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Touré wechselte im Januar dieses Jahres aus der Vereinslosigkeit nach Bordeaux. Zuvor war er bis Juli 2025 für den 1. FC Kaiserslautern aktiv. Zwischen 2019 und 2023 trug er das Trikot von Eintracht Frankfurt und stand für die Adler in insgesamt 60 Spielen in der Bundesliga auf dem Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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