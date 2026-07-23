Heftiger Wettbetrug im Balogun-Skandal?

Der Skandal um die von der FIFA aufgehobene Sperre von Folarin Balogun bei der Weltmeisterschaft ist möglicherweise noch weitreichender als bisher angenommen. Das legt der Bericht der Group of Copenhagen, eines unabhängigen internationalen Netzwerks, das sich der Aufdeckung, Ahndung und Prävention von Manipulationen bei Sportwettbewerben widmet, nahe. Das internationale Beratergremium hat nach einer umfassenden Analyse sieben Hinweise auf mögliche Spielmanipulationen bei der WM vorgebracht. Auch die Causa Balogun soll dazu gehören. Der Bericht ist noch nicht offiziell veröffentlicht, ‚The Athletic‘ zitiert jedoch aus einer Quelle, die über den Inhalt informiert ist.

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Demzufolge „geht aus den Erkenntnissen auch hervor, dass der auf Kryptowährungen basierende amerikanische Prognosemarkt Polymarket am 2. Juli eine Wettoption mit der Frage ‚Wird Folarin Balogun gegen Belgien spielen?‘ eröffnete. Dies geschah am selben Tag, an dem der US-Stürmer im Achtelfinale gegen Bosnien und Herzegowina die Rote Karte erhielt. Die Disziplinarkommission der FIFA bestätigte erst am 5. Juli, dass Balogun nach der Aussetzung seiner Sperre spielberechtigt sein würde.“ Für die anderen 14 Profis, die während des Turniers eine Rote Karte erhielten – und von denen bei keinem die Sperre im Nachhinein ausgesetzt wurde – wurden keine weiteren derartigen Wettmärkte eröffnet. Der Vorwurf des Handels mit Insiderwissen steht im Raum. Die Kopenhagener Gruppe habe der FIFA eine offizielle Anfrage um eine schriftliche Stellungnahme zum Fall Balogun übermittelt.