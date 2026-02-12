Klare Ansage: Neuer trifft DFB-Entscheidung

Nach dem DFB-Karriereende von Manuel Neuer sollte endlich die Stunde von Marc-André ter Stegen (33) schlagen. Der frühere Gladbacher ist aber vom Pech verfolgt, auf die hartnäckige Rückenverletzung folgt nun eine Oberschenkelblessur. Unter anderem für Bayern-Präsident Herbert Hainer kann es jetzt nur einen geben, für Neuer kommt ein Comeback aber nicht infrage.

„Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber“, kontert der 39-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ den Wunsch seines Präsidenten. Auf die Nachfrage, ob an der Absage auch nicht gerüttelt wird und sie in Stein gemeißelt sei, erwidert Neuer ebenso einfach wie deutlich: „Ja.“

Nach jetzigem Stand wird Oliver Baumann (35) beim Turnier in Mexiko, den USA und Kanada im Tor stehen. Für Neuer die richtige Wahl: „Er ist jetzt die Nummer 1 und er macht seinen Job sehr gut. Grundsätzlich hat er sehr gute Leistungen gezeigt und ich drücke ihm natürlich die Daumen und wünsche ihm nur das Beste.“