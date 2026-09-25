Torjäger Harry Kane (33) geht davon aus, zeitnah beim FC Bayern zu verlängern. „Im Laufe des nächsten Monats sollte es eine Entscheidung geben. Und ich denke, sie wird positiv ausfallen“, ließ der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Nations League-Spiel gegen Spanien am morgigen Samstag (20:45 Uhr) durchblicken, dass er bereits im Oktober an der Säbener Straße unterschreiben könnte.

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Aktuell steht Kane in der bayrischen Landeshauptstadt bis 2027 unter Vertrag. Das neue Arbeitspapier könnte bis 2029 oder 2030 gültig sein. Zudem bleibt abzuwarten, ob erneut eine Ausstiegsklausel integriert wird. „Die Gespräche laufen gut. Ich war diesbezüglich ziemlich offen und ehrlich. Wir befinden uns derzeit noch in Verhandlungen. Ich denke, sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Jeder kann sehen, dass ich glücklich bin“, so Kane.