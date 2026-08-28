2. Bundesliga
Amoura-Transfer bahnt sich an
@Maxppp
Ein weiterer Verein aus Frankreich streckt die Fühler nach Mohamed Amoura (26) aus. Laut Sacha Tavolieri führt der OGC Nizza Gespräche über einen möglichen Transfer des Wolfsburg-Stürmers.
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Update (21:01 Uhr): ‚RMC‘ ergänzt, dass es um eine Leihe mit 20-Millionen-Kaufoption geht. Die Verhandlungen seien fortgeschritten.
Auch Olympique Marseille und der FC Schalke wurden zuletzt mit Amoura in Verbindung gebracht. Nach FT-Infos zeigt zudem Serie A-Klub Udinese Calcio Interesse.
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