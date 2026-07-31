Jamal Musiala wird nicht zu Galatasaray wechseln – daran lässt der türkische Meister gar keine Zweifel. In einem neuerlichen Statement dementiert Gala deutlich die Gerüchte um Musiala und wirft den Urhebern vor, die Öffentlichkeit gezielt in die Irre zu führen.

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Ein ungewöhnlicher Vorgang. Besonder kurios dabei: Vor vier Tagen erst hatte sich der Klub aus Istanbul schon einmal zur Personalie geäußert und eine Einigung mit Musiala und dem FC Bayern über einen Transfer dementiert. Der deutsche Nationalspieler steht noch bis 2030 in München unter Vertrag und ist dort der Topverdiener. Aktuell befindet sich der 23-Jährige nach der Entfernung einer Metallplatte im Fuß im Wiederaufbau.