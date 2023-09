DFB-Kapitän Gündogan: „Ich mag diesen Stil nicht“

Ilkay Gündogan, seit dem vergangenen Freitag neuer Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat erklärt, auf welche Weise er das Team anführen möchte. „Früher war es sehr beliebt, dass derjenige, der am lautesten ist, der schreit, um zu motivieren, der Kapitän ist. Ich mag diesen Stil nicht so sehr“, so der 32-Jährige im Interview mit der ‚L’Équipe‘, „ich habe viele Spieler schreien sehen und ich glaube nicht, dass es den anderen gefiel oder dass sie dadurch überzeugt werden konnten.“

Der ehemalige Manchester City-Star, der nun beim FC Barcelona spielt, fährt fort: „Ein guter Kapitän bringt alle auf einen Nenner, egal wie oft oder wie intensiv er spricht. So sehe ich mich selbst. Ich habe die Binde ein Jahr lang bei City getragen und wir haben das Triple geholt. Ich weiß nicht, ob es Glück war, aber ich würde sagen, dass ich ein ordentlicher Kapitän war.“ Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) trifft Gündogan mit der DFB-Auswahl auf Frankreich.