Chelsea: Jörgensen vor schnellem Abflug?

Beim FC Chelsea könnte Torhüter Filip Jörgensen im Winter das Weite suchen. Laut Fabrizio Romano zieht der Däne einen Wechsel in Betracht, um mehr Spielzeit zu erhalten. Bei den Blues ist der 23-Jährige hinter Robert Sánchez (28) nur die Nummer zwei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2024 war Jörgensen vom FC Villarreal für 24,5 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt und durfte dort in der vergangenen Saison vor allem in der Conference League ran. Im Juni hatte der in Schweden geborene Keeper sein Debüt für die dänische Nationalmannschaft gefeiert, auch dort ist er allerdings kein Stammkeeper. Um seine Chancen bei Verein und Nationalelf zu erhöhen, erwägt er einen Wechsel.