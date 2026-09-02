Sunderland holt Caicedo

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat der AFC Sunderland einen weiteren Transfer verkündet. Der 18-jährige Angreifer Juan Riquelme Angulo Caicedo wechselt vom ecuadorischen Klub Independiente del Valle zu den Black Cats. Dort unterschreibt er einen langfristigen Vertrag.

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✍️ Sunderland AFC is delighted to announce the signing of young striker Juan Riquelme Angulo Caicedo.



The 18-year-old Ecuadorian joins from Independiente del Valle in his homeland, signing a long-term deal at the Stadium of Light! 🇪🇨 pic.twitter.com/ROmJmbz05u — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 2, 2026

Florent Ghisolfi, Sportdirektor des Klubs, sagt über den Transfer: „Juan ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und einem Profil, das sich unserer Meinung nach bei unserem Verein hervorragend entwickeln kann. Zahlreiche große europäische Vereine waren an einer Verpflichtung interessiert. Dieser Transfer unterstreicht daher die Attraktivität des Sunderland AFC.“