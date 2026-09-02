Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Sunderland holt Caicedo

von Tobias Feldhoff
1 min.
Sunderland-Boss Kyril Louis-Dreyfus @Maxppp

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat der AFC Sunderland einen weiteren Transfer verkündet. Der 18-jährige Angreifer Juan Riquelme Angulo Caicedo wechselt vom ecuadorischen Klub Independiente del Valle zu den Black Cats. Dort unterschreibt er einen langfristigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Florent Ghisolfi, Sportdirektor des Klubs, sagt über den Transfer: „Juan ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und einem Profil, das sich unserer Meinung nach bei unserem Verein hervorragend entwickeln kann. Zahlreiche große europäische Vereine waren an einer Verpflichtung interessiert. Dieser Transfer unterstreicht daher die Attraktivität des Sunderland AFC.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Sunderland
Ind. del Valle
Juan Riquelme Angulo Caiced

Weitere Infos

Premier League Premier League
Sunderland Logo AFC Sunderland
Ind. del Valle Logo Independiente Valle
Juan Riquelme Angulo Caiced Juan Riquelme Angulo Caiced
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert