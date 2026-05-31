Klausel: Bleibt Wolfsburgs Wimmer in der Bundesliga?

„Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum“, verkündete Patrick Wimmer (25) im Februar 2025 und legte noch einen drauf: „Bayern München wäre das Traum-Szenario.“

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Ganz so prominent sind die tatsächlichen Interessenten für den Offensivmann nun nicht. Aber immerhin bemühen sich mit Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion zwei ordentliche Adressen um Wimmer. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor.

Noch konkreter ist laut ‚Sky‘ die Spur zur TSG Hoffenheim. Die Rede ist von konkreten Gesprächen, im Kraichgau sei man optimistisch.

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Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg darf Wimmer demnach für eine festgeschriebene Summe von zehn Millionen Euro wechseln. Bemühungen der Niedersachsen, den österreichischen WM-Fahrer von einer Saison in der zweiten Liga zu überzeugen, laufen ins Leere. Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund konkretisierten sich nicht.