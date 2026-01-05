Menü Suche
Verkehrte Welt: West Ham wildert bei Saudis

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Bei West Ham United könnte zeitnah der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten ausgerufen werden. Laut Fabrizio Romano buhlen die Hammers um Bento von Al Nassr. Ein erstes Angebot für den 26-jährigen Schlussmann des saudischen Klubs wurde wohl auch schon eingereicht. Zur Höhe der Offerte macht der Transfermarktexperte aber keine Angabe.

Für den sechsfachen Nationalspieler von Brasilien wäre es die erste Station in Europa. Im Sommer 2024 wechselte er direkt von seinem Jugendklub Athletico Paranaense zum Verein von Weltstar Cristiano Ronaldo. 18 Millionen Euro ließ sich Al Nassr die Dienste des Keepers kosten.

