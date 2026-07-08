20 Millionen: De Cat-Transfer vor dem Abschluss

Das Bundesliga-Interesse an Nathan De Cat ist groß. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen hatten den 17-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit allesamt auf dem Zettel. Zuletzt stieg auch die TSG Hoffenheim in den Poker ein und die Kraichgauer drücken nun offenbar entscheidend aufs Gaspedal.

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Die TSG steht nach Informationen von Sacha Tavolieri unmittelbar vor einer Einigung mit dem RSC Anderlecht. Die finale Ablösesumme soll knapp über 20 Millionen Euro betragen und könnte durch leicht zu erreichende Bonuszahlungen in der Zukunft noch weiter ansteigen. De Cat selbst hat für den Wechsel ebenfalls grünes Licht gegeben. Laut ‚Sky‘ unterschreibt de Cat bis 2031, der Medizincheck soll in Kürze stattfinden.

Der junge Belgier war nicht das einzige Transferziel der Hoffenheimer für das defensive Mittelfeld. Kodai Sano (22) von NEC Nijmegen galt zwischenzeitlich sogar als Favorit, nachdem ein Angebot der TSG von den Niederländern angenommen worden war. Letztendlich scheint sich der finale Fokus nun aber komplett auf De Cat zu richten.

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Bei den Hoffenheimern steigt das Top-Talent damit zum vereinsinternen Rekordtransfer auf und löst Adam Hlozek (23) ab, der im Sommer 2024 für 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Sinsheim gewechselt war.