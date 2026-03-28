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Internationale Freundschaftsspiele

Traumdebüt für Chukwuemeka

von Tom Kunze
1 min.
Carney Chukwuemeka jubelt über ein BVB-Tor @Maxppp
Österreich 5-1 Ghana

Carney Chukwuemeka feierte beim gestrigen Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Ghana nicht nur sein Länderspiel-Debüt, sondern glänzte zugleich mit seinem Einstandstreffer. Nach Spielende zeigte er sich gegenüber Medienvertretern sichtlich emotional: „Mir fehlen die Worte. Ich kann es kaum glauben. Ich wusste nicht, wie ich jubeln soll. Aber die Spieler und das Team haben mir sehr geholfen, es war großartig.“

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Nach einer Stunde Spielzeit kam der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund – der erst kürzlich seinen Verbandswechsel von England zum ÖFB verkündete – für RB Leipzig-Akteur Christoph Baumgartner in die Partie. Rund zwanzig Minuten später folgte dann das Debüt-Tor, nach zuvor sehenswertem Doppelpass mit BVB-Kollege Marcel Sabitzer. Ein gelungener Einstand für den 22-jährigen Rechtsfuß, der sich am kommenden Dienstag gegen Südkorea (20:45 Uhr) erneut beweisen will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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