Traumdebüt für Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka feierte beim gestrigen Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Ghana nicht nur sein Länderspiel-Debüt, sondern glänzte zugleich mit seinem Einstandstreffer. Nach Spielende zeigte er sich gegenüber Medienvertretern sichtlich emotional: „Mir fehlen die Worte. Ich kann es kaum glauben. Ich wusste nicht, wie ich jubeln soll. Aber die Spieler und das Team haben mir sehr geholfen, es war großartig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer Stunde Spielzeit kam der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund – der erst kürzlich seinen Verbandswechsel von England zum ÖFB verkündete – für RB Leipzig-Akteur Christoph Baumgartner in die Partie. Rund zwanzig Minuten später folgte dann das Debüt-Tor, nach zuvor sehenswertem Doppelpass mit BVB-Kollege Marcel Sabitzer. Ein gelungener Einstand für den 22-jährigen Rechtsfuß, der sich am kommenden Dienstag gegen Südkorea (20:45 Uhr) erneut beweisen will.