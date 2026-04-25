Lautern zeigt Emreli die Tür

Der 1. FC Kaiserslautern geht voraussichtlich ohne Mahir Emreli in die kommende Saison. Beim gestrigen 0:2 gegen Eintracht Braunschweig fehlte der 28-Jährige im Aufgebot des Zweitligisten. Die Frage, ob das ein Wink in Richtung Zukunft gewesen sein, bejahte Trainer Torsten Lieberknecht nach der Begegnung.

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Vertraglich ist Emreli zwar noch bis 2027 an die Roten Teufel gebunden, doch die Liaison ist seit der Verpflichtung vor einem Jahr alles andere als glücklich. Zwischenzeitlich hatte Emrelis Berater mit Kritik am Klub für Aufsehen gesorgt.