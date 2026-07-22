Mateusz Zukowski bleibt dem 1. FC Magdeburg treu. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der Toptorjäger seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Interesse am 24-jährigen Polen gab es unter anderem von den Bundesligisten 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.

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„Mateusz Zukowski ist für uns weit mehr als nur ein herausragender Stürmer. Mateusz hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt“, freut sich FCM-Sportdirektor Peer Jaekel. Zukowski, wohlgemerkt gelernter Rechtsverteidiger, war vor einem Jahr von Slask Breslau nach Magdeburg gekommen und erzielte 17 Tore in 21 Zweitligaspielen.