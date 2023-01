United: Mega-Vertrag für Garnacho

Manchester United möchte unbedingt mit Alejandro Garnacho verlängern. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, sind die Red Devils bereit, dem 18-Jährigen einen Achtjahresvertrag anzubieten und ihm eine Ausstiegsklausel einzuräumen. Vor allem Letzteres ist in der Premier League eher unüblich. Mit den Vertretern des Argentiniers soll man sich schon auf ein Gehalt von umgerechnet etwa 36.000 Euro pro Woche geeinigt haben – nie kassierte ein Teenager im Old Trafford mehr.

Mit diesem großzügigen Vertragsangebot will United Garnacho möglichst schnell an den Verein binden, um den Interessenten wie Real Madrid und Atlético Madrid zuvorzukommen. Der Flügelstürmer absolvierte in der aktuellen Saison 16 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore sowie fünf Vorlagen beisteuerte. Sein Kontrakt läuft im Sommer 2024 aus.

