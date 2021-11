Barça: Heute Finale um Xavi

Der FC Barcelona will am heutigen Donnerstag die Verpflichtung von Xavi (41) als neuem Trainer perfekt machen. Wie die ‚Marca‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ übereinstimmend berichtet, steht heute das finale Gespräch an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit am Tisch sitzen dann die entsandte Barça-Delegation, Xavis Vertreter und Führungskräfte von Al-Sadd. Xavi will unbedingt zu seinem Herzensklub, während sein Arbeitgeber ankündigte, den Coach halten zu wollen. Eine Einigung der Parteien sei dennoch wahrscheinlich.